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В Исторический вернули давно утерянные реликвии первого государственного музея Беларуси

Спустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до ритуальных деталей Хануки. Их фактически выкрали во времена Великой Отечественной. Сейчас же большинство экспонатов вычислили через инвентарные номера в собрании Музея Великой Отечественной войны (туда вещи передавали после возвращения из Германии), а более двадцати деталей - в дар от частных коллекционеров. За два года каждому предмету заново создали "паспорт".

Белорусские реликвии в музее Израиля

Часть довоенного фонда находится и в музее Израиля. Оттуда прислали фото амулета со штампами Белгосмузея и еще нескольких культовых вещей. После открытия границ планируют продолжить переговоры по возвращению реликвий.

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