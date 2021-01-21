3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Исторический вернули давно утерянные реликвии первого государственного музея Беларуси
Спустя более чем 70 лет специалисты собрали в одну коллекцию и отреставрировали более сотни символов еврейской культуры: от раритетов белорусских синагог до ритуальных деталей Хануки. Их фактически выкрали во времена Великой Отечественной. Сейчас же большинство экспонатов вычислили через инвентарные номера в собрании Музея Великой Отечественной войны (туда вещи передавали после возвращения из Германии), а более двадцати деталей - в дар от частных коллекционеров. За два года каждому предмету заново создали "паспорт".
Белорусские реликвии в музее Израиля
Часть довоенного фонда находится и в музее Израиля. Оттуда прислали фото амулета со штампами Белгосмузея и еще нескольких культовых вещей. После открытия границ планируют продолжить переговоры по возвращению реликвий.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все