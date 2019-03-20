В историческом музее Минска презентовали новый каталог нумизматики

От римского денария до белорусского рубля. В историческом музее Минска презентован новый каталог нумизматики. В издании - подробное описание денежных знаков - древних монет и современных банкнот, которые использовали в разные времена на территории Беларуси. А самые ценные и интересные экспонаты продемонстрированы на выставке широкой аудитории



Сегодня в Национальном историческом музее хранятся 127 монетных и денежно-вещевых сокровищ и большое количество единичных монет разных исторических периодов. Это самая богатая коллекция среди музеев Беларуси.