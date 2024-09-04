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Впервые в истории Беларуси пресечена деятельность японских спецслужб - все подробности смотрите в спецрепортаже 5 сентября

В истории Беларуси впервые пресечена деятельность японских спецслужб, пойман агент, подданный Страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры.

Смотрите 5 сентября специальный репортаж "Провал самурая из Токио" сразу после "Панорамы".

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