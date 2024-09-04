3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Впервые в истории Беларуси пресечена деятельность японских спецслужб - все подробности смотрите в спецрепортаже 5 сентября
В истории Беларуси впервые пресечена деятельность японских спецслужб, пойман агент, подданный Страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры.
Смотрите 5 сентября специальный репортаж "Провал самурая из Токио" сразу после "Панорамы".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все