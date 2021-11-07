В истории современной Беларуси есть традиция делать подарки жителям страны к 7 Ноября

В истории современной Беларуси есть собственная традиция к 7 Ноября - это марафон подарков, по которому, к слову, можно даже проследить акценты в развитии страны.

В этом году его начали еще на минувшей неделе. В Добруше открыли новое картонное производство. Цена завода - 350 миллионов долларов, но главное - полтысячи человек получили рабочие места, а отрасль - перспективное направление.



Наша страна не экономит и на здоровье людей. Торжественно на неделе открыли новый кардиоцентр в Могилеве - такой нужный городу и региону объект. К истории можно относиться по-разному, но главное не пытаться ее переписать. Белорусы сделали правильные выводы и наполнили новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции.

