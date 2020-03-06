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В Италии из крана потекло игристое вино

Библейский сюжет развернулся в деревушке на севере Италии. Там из кранов в домах жителей вместо воды потекло... вино! Пенящаяся жидкость красного цвета оказалась игристым "Ламбруско". В водопровод напиток попал из-за неисправности на винном заводе, который расположен недалеко от города. Вино просочилось в акведук, а после на кухни к счастливым жильцам. Муниципальные власти мгновенно среагировали и тут же устранили оплошность.

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