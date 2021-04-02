В. Иванкович: Производство и работа над Конституцией - это схожие процессы

Производство и работа над Основным законом страны - это схожие процессы, убежден представитель Конституционной комиссии - генеральный директор Минского автомобильного завода. Развитие происходит эволюционно, шаг за шагом, чтобы в итоге получить исправно работающий механизм. Конституционная комиссия, напомним, уже приступила к работе. Ей предстоит изучить огромный массив предложений, собранных на разных площадках страны. В том числе своими идеями делятся и работники МАЗ.



