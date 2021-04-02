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В. Иванкович: Производство и работа над Конституцией - это схожие процессы

Производство и работа над Основным законом страны - это схожие процессы, убежден представитель Конституционной комиссии - генеральный директор Минского автомобильного завода. Развитие происходит эволюционно, шаг за шагом, чтобы в итоге получить исправно работающий механизм. Конституционная комиссия, напомним, уже приступила к работе. Ей предстоит изучить огромный массив предложений, собранных на разных площадках страны. В том числе своими идеями делятся и работники МАЗ.

Услышать мнение каждого

Ни одно предложение без внимания не оставят. Коллектив МАЗ - это более 15 с половиной тысяч человек, плюс их семьи - серьезный срез общества.

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