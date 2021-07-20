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В Иванове приступили к строительству исторического лабиринта - в зеленых зарослях спрячут точные копии известных зданий
Исторический лабиринт начали строить в Иванове. В зеленых зарослях спрячут точные копии известных зданий. Среди них усадьба рода Достоевских, резиденция Наполеона Орды и другие утраченные объекты историко-культурного наследия Беларуси. Копии уменьшены в десять раз и сделаны из материалов, устойчивых к погодным условиям.
По лабиринту уже побродила корреспондент Мария Тройнич. Искусная лепнина и высокие колонны: в начале XX века парадная резиденция Скирмунтов удивляла гостей своей роскошью. Правда, до наших дней от здания ничего не осталось. Чтобы вернуть современников в прошлое и увидеть, как выглядели резиденции шляхтичей, в Иванове решили построить исторический лабиринт. Точные копии зданий спрячут между рядами зеленых растений. Для долговечности их делают из полимерных материалов, устойчивых к солнцу, морозам и дождям.
Всего в историческом лабиринте появятся шесть макетов зданий, которые когда-то находились на территории района
Среди них имение рода Достоевских - предков великого классика, дом первого президента Израиля Хаймана Вейсмана и резиденцияНаполеона Орды - талантливого композитора и художника, по рисункам которого, к слову, и создавали макеты.Впрочем, увидеть усадьбу Орды скоро можно будет в реальном масштабе. Резиденцию практически с нуля воссоздают на историческом месте, в деревне Вороцевичи.
Особенность будущего музея не только висторическойточности постройки, но и во внутреннем наполнении с большим количеством антиквариата.
Сейчас комнаты резиденции наполняют оригинальной мебелью. Этот шкаф XVII века. Обычно такие ставили в кабинетах для хранения документов и канцелярии.
Погулять по старинным интерьерам, в которых жили белорусские шляхтичи, можно будет уже в этом году. А чтобы погружение в историю было более глубоким, туристам предложат пообедать и переночевать в усадьбе Наполеона Орды. На втором этаже резиденции откроют небольшую гостиницу.
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