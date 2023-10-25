В Ивановском районе из двух семей изъяли семерых детей

В Ивановском районе выявлены две семьи, в которых семеро детей находились в трудной жизненной ситуации - по требованию прокуратуры все несовершеннолетние изъяты из семей и помещены на государственное обеспечение, пишет БЕЛТА.

В многодетной семье, воспитывавшей пятерых детей, младшему из которых не было и года, оба родителя злоупотребляли спиртным, от воспитания детей уклонялись, перекладывая свои обязанности на старшего 13-летнего ребенка. Отец длительное время нигде не работал. На момент рейда у обоих родителей в вечернее время были признаки опьянения. Позднее результаты медицинского освидетельствования показали у беременной матери 1,2 промилле алкоголя в крови. В доме было холодно, не убрано, продукты питания были в минимальном количестве. Один из детей жаловался на боли в животе. Младший ребенок лежал в коляске в мокрой одежде.

Другая семья - неполная, где женщина одна воспитывала двоих несовершеннолетних детей. Женщина не работала, вела аморальный образ жизни, оставляла детей дома под присмотром взрослой дочери. У нее накопились значительные долги за коммунальные услуги и питание детей в детском учреждении. Незадолго до рейда ее поймали на хищении продуктов. На момент посещения семьи мать дома отсутствовала. В доме был минимальный набор продуктов питания. С учетом того, что несмотря на длительную работу с семьей и рекомендации органа опеки и попечительства женщина продолжала уклоняться от своих обязанностей, принято решение об изъятии детей из семьи.