В Ивановском районе торжественно открыли новый комплекс погранзаставы "Мохро"

Милитаризация наших соседей, проведение вблизи наших границ крупных военных учений, восстановление строительства новых объектов в интересах Вооруженных сил НАТО. Это не может не вызывать неких опасений. Мы, конечно, понимаем, к чему они готовятся. Второе - это, конечно, миграционный кризис. Третье - это, конечно же, закрытие международных пунктов пропуска и создание коллапса на границе. Четвертое - это продолжающиеся провокации. Пообщавшись с личным составом, абсолютно убежден, что молодые офицеры, солдаты высокомотивированы, готовы защищать и выполнять поставленные задачи. И это вызывает только гордость за нашихпограничников.

Александр Неверовский, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси