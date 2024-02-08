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В Ивановском районе торжественно открыли новый комплекс погранзаставы "Мохро"
В 2023 году наши пограничники не допустили вытеснения в Беларусь со стороны Польши и стран Балтии около 35 тыс. беженцев.
Такую информацию озвучил сегодня заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александр Неверовский на открытии нового комплекса погранзаставы "Мохро" в Ивановском районе, которая находится на ключевом направлении участка границы с Украиной. Под охраной более 30 километров. Спальные помещения, комната бытового обслуживания, место психологической разгрузки - все для комфортного труда. Плюс современные техника и оборудование. Установлена волоконно-оптическаясигнализация "Ворон" с видеонаблюдением, которое отслеживает ситуацию 24/7.
Милитаризация наших соседей, проведение вблизи наших границ крупных военных учений, восстановление строительства новых объектов в интересах Вооруженных сил НАТО. Это не может не вызывать неких опасений. Мы, конечно, понимаем, к чему они готовятся. Второе - это, конечно, миграционный кризис. Третье - это, конечно же, закрытие международных пунктов пропуска и создание коллапса на границе. Четвертое - это продолжающиеся провокации. Пообщавшись с личным составом, абсолютно убежден, что молодые офицеры, солдаты высокомотивированы, готовы защищать и выполнять поставленные задачи. И это вызывает только гордость за нашихпограничников.
Несем службу в усиленном режиме. Большие у нас участки. На самом деле я очень рад, что сюда попал. Условия здесь просто отличные. Созданы все возможности для несения пограничной службы, для отдыха в том числе. Особенно хочу отметить наличие бани, имеется тренажерный зал, чтобы поддерживать себя постоянно в форме. Имеется библиотека. Имеетсяфутбольное поле, спортивный городок.
Также Александр Неверовский подчеркнул, что именно с границы начинается обеспечение национальной безопасности. Открытие нового комплекса погранзаставы - очередной шаг для улучшения защиты рубежей нашего государства.
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