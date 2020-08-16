В Ивацевичах открыли новую линию по выпуску корпусной мебели из опилок

Современная мебель – из отходов производства. В Ивацевичах открыли новую линию по выпуску корпусной мебели. Опилки остаются после деревообработки, которой занимаются на этом же предприятии. Товар - экспортоориентированный. Шкафы и комоды будут продаваться в европейские страны. Мария Тройнич - с подробностями (видео).





