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В Ивацевичах открыли новую линию по выпуску корпусной мебели из опилок

Современная мебель – из отходов производства. В Ивацевичах открыли новую линию по выпуску корпусной мебели. Опилки остаются после деревообработки, которой занимаются на этом же предприятии. Товар - экспортоориентированный. Шкафы и комоды будут продаваться в европейские страны. Мария Тройнич - с подробностями (видео).


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