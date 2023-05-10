В Ивацевичах зажгли Вечный огонь

Для нашего района сделано большое дело. И действительно приятно, что каждый руководитель, каждый житель нашего района откликнулся, потому что сумма затрачена серьезная - более 600 тысяч: 300 тысяч - это бюджет, 300 тысяч - это деньги предприятий и заработанные на субботнике. А цель была, чтобы в нашем районе появился настоящий Вечный огонь.

Александр Грицук, председатель Ивацевичского райисполкома