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В Ивацевичах зажгли Вечный огонь

Вечный огонь как символ неутихающей боли и памяти о событиях Великой Отечественной войны. Его зажгли в Ивацевичах. Накануне в районный центр привезли частицу пламени с площади Победы в Минске.

Жители Ивацевичей помнят своих героев. К празднику 9 Мая там реконструировали сквер Победы, где находится братская могила. В ней похоронены 64 красноармейца. Среди них воины Первого Белорусского фронта, освобождавшего наши земли, и партизаны. К празднику памятник обновили, а сквер расширили и благоустроили.

Для нашего района сделано большое дело. И действительно приятно, что каждый руководитель, каждый житель нашего района откликнулся, потому что сумма затрачена серьезная - более 600 тысяч: 300 тысяч - это бюджет, 300 тысяч - это деньги предприятий и заработанные на субботнике. А цель была, чтобы в нашем районе появился настоящий Вечный огонь.
Александр Грицук, председатель Ивацевичского райисполкома

Раньше огонь в местном сквере Победы зажигали по особым датам. А теперь пламя у памятника героям в Ивацевичах будет гореть постоянно.

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