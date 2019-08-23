Самодеятельные художественные коллективы, мастера-самоучки и ремесленники. В Ивье народное наследие района планируют превратить в туристический бренд. Уже сегодня свое творчество гостям предлагают около сотни аутентичных ансамблей. В городке можно не только приобрести уникальные вещи, сделанные по древним технологиям, но и принять участие в мастер-классах по их созданию. Как местный Центр культуры объединяет одаренных людей региона - в репортаже Юрия Корнеловича.



Сцена Ивьевского центра культуры занята практически семь дней в неделю. Репетиции многочисленных художественных коллективов расписаны буквально по минутам. Танцевальные, музыкальные, народные, а еще несколько самодеятельных театров оттачивают свое мастерство на главной концертной площадке района.



Пожалуй, самым титулованным на Ивьевщине является народный ансамбль народной музыки "Чабарок". Коллектив существует с 1987 года. И все это время его участники пропагандируют белорусскую песню.



Анна Данилевич пришла в "Чабарок" еще 8 лет назад. Приехала в Ивьевскую школу искусств по распределению, побывала на выступлении коллектива и точно решила, что должна стоять на сцене вместе с артистами.



Всего же в Ивьевском районе создано около 100 самодеятельных коллективов, 40 из которых детские.



Житель Ивья Юлдаш Хасанов о дереве знает все. Начинал свою деятельность как резчик, а сегодня у него самая большая в районе коллекция бондарских изделий.



Мастер художественной обработкой древесины увлекся случайно. Сначала это было как хобби, затем стало делом всей жизни. Сейчас получил статус ремесленника и планирует открыть школу резчиков.



А вот мастерица Мария Пякша недостатка в последователях не ощущает. Ее произведения знают во всей Гродненской области. Традиционные куклы-обереги, обрядовые, детские - это только небольшая часть ее увлечения. Своих героев женщина придумывает сама, а воплотить в ткани помогают ученики школы.



Однако самым распространенным ремеслом на Ивьевщине является соломоплетение. Уникальные изделия из соломки можно найти практически в каждой деревне. И здесь все зависит от фантазии автора. Кто-то специализируется на маленьких бусах, другие плетут даже мебель и огромные шляпы.



Ремесленничество, уверены в Ивье, в скором времени станет их туристическим брендом. Здесь создан клуб мастеров народного творчества "Скарбніца", который объединил талантливых людей района. А они в свою очередь готовы предложить свои изделия и проводить мастер-классы для всех без исключения гостей городка.