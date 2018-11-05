В Ивье открылись обновленные стадион и детский сад

На его капитальный ремонт понадобилось менее двух месяцев. Проведена тепловая реабилитация, обновлены внутренние помещения и пищеблок. Подарок к 7 Ноября был очень востребован - садик сможет вместить более 120 ребят.

Сегодня после реконструкции был открыт и стадион средней школы в Ивье. Он стал современным спортивным центром с условиями для тренировок и проведения соревнований, доступным не только для учеников школы, но и для горожан.