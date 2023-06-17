В Ивьевском районе обнаружили 40 га дикорастущего мака

В Ивьевском районе милиционеры обнаружили 40 га дикорастущего мака, передаетБЕЛТА, ссылаясь наМинистерство внутренних дел.

Запрещенное растение было скошено.

Специальная техника для уничтожения посева мака использовалась по инициативе стражей порядка и в Мядельском районе, где было выявлено около 10 га посевов.

С 1 июня по 15 сентября в Беларуси проходит специальная программа "Мак". Комплекс мероприятий направлен на пресечение распространения наркотического сырья растительного происхождения, а также выявление и уничтожение посевов наркосодержащих культур.

В Бресте сотрудники наркоконтроля обнаружили и уничтожили 150 кг дикорастущего мака на одном из пустырей города. Еще 250 кг этого сырья уничтожили в Барановичском районе. Там мак рос в поле возле агрогородка Подгорная на площади 1 тыс. кв.м.

В МВД напоминают, что посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов влечет наложение штрафа до 20 базовых величин. Эти же действия, связанные с посевом и выращиванием таких культур с целью сбыта или изготовления наркотиков, влекут уголовную ответственность.