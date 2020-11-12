В кафе БГПУ в формате "открытый микрофон" прошла встреча с министром образования и ректором

Сегодня в столице на территории арт-пространства в кафе БГПУ, которое открыли после капремонта, прошла встреча в формате "открытый микрофон". Министр образования Игорь Карпенко и ректор БГПУ Александр Жук ответили на вопросы студентов педуниверситета.