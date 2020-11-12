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В кафе БГПУ в формате "открытый микрофон" прошла встреча с министром образования и ректором

Сегодня в столице на территории арт-пространства в кафе БГПУ, которое открыли после капремонта, прошла встреча в формате "открытый микрофон". Министр образования Игорь Карпенко и ректор БГПУ Александр Жук ответили на вопросы студентов педуниверситета.

Арт-пространство и кафе БГПУ открылись после капремонта

К слову, в двухэтажном здании 1975 года постройки отремонтировали актовый зал: заменены окна, сделаны навесные потолки, обновлено напольное покрытие и сцена. После ремонта появилась и своя звукозаписывающая студия, репетиционные и гримерные комнаты. Обновлен и фасад здания.

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