Пока одни выходят на улицы и беззаботно гуляют, выкрикивая лозунги, рачительные белорусы по-хозяйски превращают янтарные зерна, собранные с полей, в по-настоящему золотой запас страны.Белорусский хлеб давно уже не только традиционный вкуснейший презент из синеокой, но и приличная часть нашего продовольственного экспорта. В этом году урожай зерна удался. Мука свежего помола уже на предприятиях страны. Из белорусской муки получаются не только вкуснейший хлеб и булочки, но и пирожные на любой вкус.Кстати, по хлебным брендам, которые можно увидеть в разных уголках планеты, часто прослеживается обширная география Беларуси: у каждого региона уже есть свое "хлебное лицо". И в этом году экспорт уже опережает: работают без остановки, и коронавирус не помеха. А в некоторых прошлогодние темпы – все-таки белорусские заводы странах отмечается явная нехватка продовольствия.

Так в каких печах создаются белорусские хлебные бренды? И какой хлеб ждут за океаном? Репортаж Алеси Высоцкой.





Каждую минуту из раскаленных печей Беларуси появляются на свет тонны душистого хлеба

Черный, ситный, с семечками, кориандром, орехами - сотни вариантов! В Беларуси это мощная отрасль, развитие которой - дело не только престижа, но и продовольственной безопасности. Глянцевый румянец с "кракелюрными" трещинками так и маниь надломить корочку! С хлебом (уж точно!) работать можно только на позитиве. И улыбки на лицах - подтверждение. Мы в Могилеве, на предприятии, с продукцией которого дома чай пить вкусно. Здесь чтят белорусские традиции хлебопечения почти столетие.Как и большинство белорусских пекарей, предпочтение отдали здесь хлебу заварному, настоящему. Зарождение его начинается с вечера. Закваска - это дело тонкое, а чудо рождения свершается утром.

Хлеба в миреморе. Но такого, как в Беларуси, нет. И все дело в технологии, выдерживать которую от и до позволить себе может далеко не каждая пекарня мира

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Белорусский хлеб давно уже встречают не только по одежке.Говорим об этом с организатором международных конкурсов кондитеров и мастер-классов известных мировых шеф-кондитеров в Беларуси Людмилой Овсянниковой. Как эксперт отрасли, она одной из первых узнает о новинках.Каждый белорусский регион имеет свое лицо - узнаваемый хлебный бренд. И если 33 года назад начиналась хлебная белорусская история с "Нарочанского" (его возили как презент), то сегодня тысяча наименований.

Между хлебопеками давно здоровый дух конкуренции. Пекут хлеб 43 областных завода плюс уже и более четырех сотен торговых объектов обзавелись небольшими пекарнями. Рост, кстати, в три раза за десятилетие. Бизнес ведь выгодный.

Собственные рецепты и технологии как часть коммерческой тайны

И в чем она, скажем, у хлеба "Майского", рецепт которого неизменен уже 20 лет, вам не скажет никто. Пекут в Минске. В составе только мука, сахар, соль, дрожжи, вода и солод. Может, это они и есть – составляющие успеха?Беларусь сохранила лучшее, да еще и приумножила.Нас-то и называли зоной рискованного земледелия. И уж точно не предполагали, что к 2020 году маленькое государство в центре Европы сможет вырастисть столько зерна, что на собственном каравае сможет еще и зарабатывать валюту.

Для тонны хлеба нужно 700 кило муки, примерно 300 кг солода. Мука исключительно белорусская. И в целом более 90 процентов сырья с нашей пропиской. А будет и больше. Импортозамещение – белорусский конек. Чтобы сократить импорт, установлено по стране более 40 новых линий.Только на этом предприятии в Могилеве и в сутки производят до 40 тонн хлеба. По всем предприятиям могилевской компании до ста. И фактически 300 видов кондитерских изделий. Страны - Россия, Израиль, Туркменистан, Германия, Азербайджан. Идут переговоры с Узбекистаном.Технология разработана так, чтобы хлеб заморозился моментально и не потерял свойств. И главное – был готов хоть на том конце океана попасть снова в печь. А ждут там его с нетерпением.

В Германии и Америке любят белорусский ржаной хлеб. И не только наши массовые хлебные бренды, но и элитные. А про этот могилевский хлеб уже ходят легенды