А это прекрасная возможность как раз для студентов. Студотряды - способ подготовиться к самостоятельной жизни, присмотреть рабочее место и заработать - еще не получив диплом. Свыше 38-ми тысяч вакансий ждет желающих по всей стране. В каких сферах могут работать студенты и на каких предприятиях как в Беларуси, так и за рубежом? Виктория Шаркова расскажет.

Студенческий отряд это отличная возможность заработать карманные деньги, когда еще нет специальности. Уже сначала этого года трудоустроено более 3 тысяч человек. Ребята работают в составе в составе педагогических, сервисных, строительных отрядов, на социальных и промышленных объектах.



Так, на Камвольном комбинате текстильное полотно в цеху отделки "течет" рекой. Выявление брака и замеры бескрайней разноцветной глади то, что входит в обязанности Кирилла Снитко. Хоть он еще студент 3-го курса колледжа, уже применяет знания на практике. Трудится в составе студенческого отряда "Пламя".

Раньше тоже работал здесь только чистил ткань. Сейчас я обучаюсь на контролера на технологической практике до этого получил разряд и сейчас работаю. Общий язык нашел быстро - ничего сложного. Кирилл Снитко, учащийся 3 курса минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности

Сейчас на предприятии "Камволь" работают 13 ребят из Минского колледжа технологии и дизайна легкой промышленности. Это будущие операторы ленточного оборудования, помощники мастера, контролеры качества, ткачи. В студенческом отряде ребята не только трудятся, но и в течение всего года участвуют в социально-значимых проектах. Молодых и активных поощряют и замечают работодатели.



Лично для меня дал очень много. Так как я участвовала в судотряде и летом и у меня отличная успеваемость и в колледже, то меня повесили на доску почета Фрунзенского района в прошлом месяце. Я очень благодарна, что студенческий отряд есть именно на Камвольном комбинате планирую работать дальше - все так хорошо складывается. Возле дома недалеко. Ульяна Ольшевская, учащаяся 3 курса минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности



Заявки в колледж на специалистов приходят еще во время практик до распределения. Процент закрепляемости на предприятии за своим рабочим местом - почти 100%.



Мы как привлекали студотрядовцев, так и будем привлекать. И действительно рассматриваем это как способ привлечения новх потенциальных кадров на предприятие, которое сегодня развивается. В предприятие вложены серьезные инвестиции, и это требует того, чтобы сюда приходили больше и больше новых талантливых белорусов. Егор Макаревич, заместитель генерального директора ОАО "Камволь"

У бойцов студотрядов есть и льготы - не платят подоходный налог. Более 19 тысяч уже подали заявки на трудоустройство. А в рамках промопроекта "Выбираем студотряд" ребятам в интерактивной форме, с квестами и танцами презентовали направления для трудоустройства. Здесь же студенты могли заполнить анкеты и в будущем гарантированно получить работу.



Можно выбрать, посмотреть по своей специализации. Посмотреть по нашим направлениям, их у нас целых семь - например строительный, сельскохозяйственный, педагогический, экологический, медицинский. Вы можете выбрать что вам ближе. Анна Шарахай, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств

