В каких вопросах поставили точку на совещании по теме образования с Александром Лукашенко

На президентском уровне прошло сразу два больших совещания. Одно по теме образования. Второе - по АПК. На первый взгляд не сильно связанные между собой вещи. Но! Они оба о том, как сделать лучше - лучше сельскохозяйственную отрасль и лучше обучение наших детей. Если разобраться, и там и там, это был разговор о нашем будущем. Президент смотрит на перспективу, а в перспективе аграрный сектор должен укрепляться, ну а без толковых специалистов в целом никакой экономики не будет.

Сначала о детях. Главное - все "революции" в образовании пора завершать, а студенты должны быть востребованы в своей стране. Такова позиция Александра Лукашенко и резюме большого совещания с правительством, губернаторами, ректорами и педагогической общественностью.

Погруженность в школьные будни позволяет видеть изнутри образование и делать выводы. Впрочем, каждый из нас заинтересован, чтобы дети получили хорошее образование и верно выбрали свой путь в жизни. В этом ведь и государственный интерес.

Итак, сначала о работе над ошибками, которую Президент поручал сделать Минобру, правительству, губернаторам. Перед стартом нового учебного года были претензии - готовность школ, подвоз детей, питание, пожарная безопасность, спортивные площадки, состояние дорожной сети. Такая, я бы сказала, бытовая сторона дела. Но тоже важная. Отпуская ребенка на учебу, каждый родитель должен быть уверен: сделано все, чтобы он был цел и невредим.

Школа - это храм. В этом, если хотите, весь сакральный смысл. Здесь должен быть железный порядок и дисциплина как в организации образовательного процесса, так и в материальном плане. Что мне вам объяснять. Школа закладывает фундамент будущего не просто гражданина - человека. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В целом недостатки устранены, но есть глобальный вывод - нужно коренным образом поменять систему подписания сертификатов готовности школ и обозначить ответственность должностных лиц. А вообще, это должна быть командная работа, а не только головная боль министерства.

Губернаторы как-то в тени, но это ваша сфера. И вам там виднее. Колея обозначена на уровне Министерства образования, правительства - действуйте. Не министр должен ремонтировать вам школы, а вы это должны делать. Не министр должен возить детей. Принципиально принято решение, выделяем автобусы. Посмотрите, где эти автобусы используют, где их используют. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Что касается содержания образовательного процесса. А если просто - чему и как учат наших детей. Масса нареканий на учебники и пособия. Ошибки, сложные, перегруженные, рассинхрон по предметам. Министерство образования здесь откровенно недорабатывает.

"Когда мы модернизируем учебники, готовим, пишем новые учебники, решаем вопрос поступления в вузы и так далее, мы исходим из того, как мы это понимаем. Мы, извините за нескромность, сидящие здесь, продвинутые люди. Неправильно! Надо ориентироваться на тех, кто будет в этом процессе, - ученики школ, абитуриенты, студенты. На них надо смотреть. Они не обладают такими знаниями, как мы. И опыта у них никакого. Поэтому ориентироваться надо на них и готовить учебники под них. И систему оценки знаний (экзамены и прочее) тоже делать под них", - отметил Глава государства.



По этому поводу у родителя может возникнуть риторический вопрос. Ошибка ребенка на ЦТ может стоить ему будущей карьеры, судьбы. Почему тогда невнимательным взрослым авторам ошибки ничего не стоят? Слова Президента "сделайте нормальный учебник!" звучали как крик души. Дело не столько в деньгах, сколько в грамотном авторском коллективе. Кстати о кадрах. Есть тут камень, который можно бросить и в огород родителей - нынешний потребительский подход к педагогам может отбить у них всякое желание помогать школьникам грызть гранит науки. И справедливые претензии к системе подготовки учителей тоже есть.

Мы плохо готовим в вузах студентов. Были косяки и в те времена у нас, хотя жесткий был порядок, а сейчас же вольница. Преподаватели и ректоры забыли, что надо требовать от будущего специалиста определенного уровня и давать эти знания. И если качественный "продукт" будет выпущен из вуза, то нам и разговора здесь не будет. А сегодня мы говорим: и учебник такой, и методические наработки, разработки, планы… Потому что недоучиваем мы учителя. Все из знаний должно приходить. И учитель, преподаватель из своих опыта и знаний должен туда приносить. А мы все ищем букварь, где будет прописано, как мы себя должны вести. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Прежде чем подготовить специалиста нужно отобрать лучших. Требования Президента в этом плане всегда сводились к простому - должны быть равные возможности для всех, должна быть справедливость и нужно одновременно "увидеть" каждого абитуриента. Задача со звездочкой.

Здесь и сейчас мы должны определить механизм работы средней школы и вузов на перспективу и решить главную задачу - обеспечить нашей молодежи условия для профессионального становления и развития в своей стране. Подчеркну: наиболее талантливые, перспективные абитуриенты должны быть востребованы у нас, на Родине. Это мое железное правило. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Подходы к вопросу аттестации за школу и поступлению в вузы - это всегда о том, как сделать, чтобы было объективно и честно, без коррупции. В этом году вступительная кампания прошла в новом формате. Не без шероховатостей, но в принципе сходятся все в том, что централизованные экзамены плюс ЦТ себя оправдывают. Массовый переход на внутренние испытания в вузах - риск, сейчас это точно не нужно. Только разве что точечно, где действительно это помогает увидеть человека. Например, в журналистике. В общем, формулу нащупали.

"Как показывает анализ вступительной кампании, которую мы в этом году провели, эти правила приема обеспечивают необходимый баланс между регионами, делают открытую, прозрачную и справедливую систему отбора. На наш взгляд, эта система является оптимальной. И те правила, которые были поддержаны, не надо было бы трогать в течение 4-5 лет", - сказал ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования Вадим Богуш.



Что касается итогов аттестации за среднюю школу и поступления в вузы. Два ЦЭ плюс один в виде ЦТ - мы пока на этом останавливаемся и доводим людям, чтобы они знали, что на перспективу мы будем идти этим путем. Для людей это важно. Лишь бы это было на пользу, - обозначил главное требование Александр Лукашенко. - Смотрите, чтобы не было противоречий между экзаменами и собеседованием. Если человек пришел, сдал отлично все экзамены, а вы его зарезали на собеседовании. Тут надо подходить очень аккуратно, осторожно. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Это решение - "хватит экспериментов!" - ответ на запрос общества. Ученики, их родители, педагоги устали от постоянных корректировок в образовании.

"Система образования нуждается в постепенном развороте и движении к каким-то целям. Не должно быть каких-либо революционных вещей. Должна быть эволюционная составляющая. Экзамен - это всего лишь форма. Какая она будет - машинная, устная, смешанная - это дело даже не второе, а третье, а то и пятое. Очень важно, чтобы мы понимали, для чего мы это делаем. А делаем, чтобы каждый ученик смог себя раскрыть, начиная с первого класса, и к вузу подходил подготовленным", - рассказал ректор БГУ, Андрей Король.



На кону будущее страны. И если, выбирая вуз и специальность с ребенком, мы думаем только про свою семью, то власть должна решать задачи государственной семьи. Например, чтобы в каждый район приходили учителя, врачи, строители. Ответом на вопрос о дефиците рабочих рук в разных сферах становится прибавка по целевому набору, но и целевикам будут смотреть в аттестат. В этой конве и решение менять сроки отработки в сторону увеличения.

Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать. Соответствующие изменения готовим для внесения в Кодекс Республики Беларусь об образовании. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

На этот счет в медиа уже появились комментарии в духе "крепостное право!" Но давайте честно - для многих молодых и еще не очень опытных специалистов гарантированное первое рабочее место становится палочкой-выручалочкой и хорошим стартом будущей карьеры. Только спасибо скажут государству-эйчару. Недовольные тоже найдутся. Как и те, кто станет хайповать на теме - это уже происходит. Раздраконить общество пытаются и по еще одной теме - сбор на нужды класса или школы. Это дело добровольное! Могут родители поучаствовать копейкой - спасибо, но если нет, требовать задача не стоит. Ну а к информационным атакам уже давно надо вырабатывать иммунитет.

Начинается электоральная кампания, нас в покое не оставят. На нас началось идеологическое и информационное давление. Поэтому мы должны быть еще и идеологически крепкими. Надо работать, не оглядываясь, и делать конкретные дела, то, что волнует людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь