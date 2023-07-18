В каком виде Украину смогут принять в НАТО, в программе "Тренды" расскажет российский военный эксперт

Украину в НАТО не приняли, и когда примут, неизвестно, уже дошли до такой идеи достаточно любопытной. Вы только не смейтесь, что бывший главарь НАТО Расмуссен предложил принимать Украину по частям. Это очень интересное предложение. В чем ее суть? А суть в том, что Киев должен обратиться в НАТО с просьбой принять пять областей Украины в НАТО. Вот те области, прежде всего, которые имеют отношение к истории Польши, вот такой у них замысел.

Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)