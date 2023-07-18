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В каком виде Украину смогут принять в НАТО, в программе "Тренды" расскажет российский военный эксперт

Вопреки, ожиданиям "незалежнай", по итогам недавнего саммита НАТО Украина не получила ни приглашения, ни даже конкретных сроков для вхождения в альянс. Если и говорили о перспективе вступления, то с многочисленными оговорками: Киев должен обеспечить реформы, демократизацию, окончательный переход на стандарты военного блока. И, главное, любые разговоры о членстве станут возможны лишь по завершении конфликта.

В утешение Зеленскому пообещали передачу оружия. Об итогах этого ничего не обещающего мероприятия, о том в каком виде Украину все-таки смогут принять в НАТО, в программе "Тренды" рассказал российский военный эксперт Виктор Баранец.


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Украину в НАТО не приняли, и когда примут, неизвестно, уже дошли до такой идеи достаточно любопытной. Вы только не смейтесь, что бывший главарь НАТО Расмуссен предложил принимать Украину по частям. Это очень интересное предложение. В чем ее суть? А суть в том, что Киев должен обратиться в НАТО с просьбой принять пять областей Украины в НАТО. Вот те области, прежде всего, которые имеют отношение к истории Польши, вот такой у них замысел.
Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)

Военный эксперт призывает чисто теоретически представить.

"Представьте, НАТО объявляет, что эти по просьбе украинского правительства, пять областей становятся под контроль НАТО. Это что значит? Это значит, что в области будут введены войска, что там будут военные базы, и, естественно, там же будут дислоцироваться и украинские войска, которых мы уже не сможем бить, ну, чтобы избежать прямого боевого столкновения с НАТО. Вот как куда зашла эта идея, ну а потом следующие области. Таким образом Расмуссен предлагает втащить Украину в НАТО", - высказал уверенность Виктор Баранец.

Проект АТН "Тренды" - 19 июля после "Панорамы"

Как НАТО будет расчленять Украину? Почему Белый дом повторно засекретил дело об убийстве Кеннеди? И как Китай нашел удавку на Дядюшку Сэма. Евгений Горин вместе с аналитиками и экспертами будет разбираться в тенденциях современного мира. Смотрите проект Агентства теленовостей "Тренды"19 июля, сразу после "Панорамы".

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