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В каком виде Украину смогут принять в НАТО, в программе "Тренды" расскажет российский военный эксперт
Вопреки, ожиданиям "незалежнай", по итогам недавнего саммита НАТО Украина не получила ни приглашения, ни даже конкретных сроков для вхождения в альянс. Если и говорили о перспективе вступления, то с многочисленными оговорками: Киев должен обеспечить реформы, демократизацию, окончательный переход на стандарты военного блока. И, главное, любые разговоры о членстве станут возможны лишь по завершении конфликта.
В утешение Зеленскому пообещали передачу оружия. Об итогах этого ничего не обещающего мероприятия, о том в каком виде Украину все-таки смогут принять в НАТО, в программе "Тренды" рассказал российский военный эксперт Виктор Баранец.
Украину в НАТО не приняли, и когда примут, неизвестно, уже дошли до такой идеи достаточно любопытной. Вы только не смейтесь, что бывший главарь НАТО Расмуссен предложил принимать Украину по частям. Это очень интересное предложение. В чем ее суть? А суть в том, что Киев должен обратиться в НАТО с просьбой принять пять областей Украины в НАТО. Вот те области, прежде всего, которые имеют отношение к истории Польши, вот такой у них замысел.
Военный эксперт призывает чисто теоретически представить.
"Представьте, НАТО объявляет, что эти по просьбе украинского правительства, пять областей становятся под контроль НАТО. Это что значит? Это значит, что в области будут введены войска, что там будут военные базы, и, естественно, там же будут дислоцироваться и украинские войска, которых мы уже не сможем бить, ну, чтобы избежать прямого боевого столкновения с НАТО. Вот как куда зашла эта идея, ну а потом следующие области. Таким образом Расмуссен предлагает втащить Украину в НАТО", - высказал уверенность Виктор Баранец.
Проект АТН "Тренды" - 19 июля после "Панорамы"
Как НАТО будет расчленять Украину? Почему Белый дом повторно засекретил дело об убийстве Кеннеди? И как Китай нашел удавку на Дядюшку Сэма. Евгений Горин вместе с аналитиками и экспертами будет разбираться в тенденциях современного мира. Смотрите проект Агентства теленовостей "Тренды"19 июля, сразу после "Панорамы".
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