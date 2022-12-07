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В каком возрасте белорусы женятся и заводят детей

В каком возрасте белорусы женятся и заводят детей

Мир не стоит на месте. Меняется уклад жизни, пересматриваются ценности и перераспределяются приоритеты.

Если раньше на первом месте стояли семья и воспитание детей, то сейчас все чаще предпочтение отдается учебе и карьере. Причем это характерно не только для мужчин, но и для женщин. Белорусы не сильно торопятся вступать в брак и заводить детей.

Вот какие данные приводит руководитель Центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва:

А если говорить о коэффициенте брачности (соотношении числа мужчин (женщин), вступивших в брак, к соответствующей численности населения или совокупности людей, могущих вступить в брак) то он самый высокий в Минске.

О том, что в Беларуси делается для повышения рождаемости и как поддерживается материнство, каких результатов мы к этому времени добились и как выглядим на фоне других стран, смотрите в новом выпуске ток-шоу "Экономическая среда".

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