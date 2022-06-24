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В какой город "Поезд Памяти" прибыл 24 июня?
Молодежный патриотический проект "Поезд Памяти" продолжает курсировать по стране.
24 июня школьников встретят в Витебске. Это будет уже третья точка в маршруте. Накануне поезд отправился с гродненского железнодорожного вокзала. Участники проекта - 200 лучших белорусских и российских школьников - активисты и отличники учебы. На две недели поезд для них станет домом на колесах. В вагонах есть душ, кормить будут в мобильной столовой. Передвигается состав только ночью, днем в пунктах остановки экскурсии и встречи по памятным местам. Главная цель - напрямую соприкоснуться с историей своего народа, подвигом дедов и прадедов.
Это не только в контексте нашего Союзного государства, это и в контексте человеческих отношений, исторических отношений. Исторический город с очень разноречивой историей. Но, тем не менее, город храма, город исповеданий и конфессий. Все живут здесь мирно, добрососедствуют, интересуются друг другом и, я думаю, что этот пример очень важен. Это не просто экскурсия по городу.
Смоленск, Ржев, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Могилев, Гомель - всего школьники объедут 15 городов Беларуси и России. В Минск поезд прибудет 3 июля - к дате освобождения города - это будет конечная точка в познавательном маршруте.
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