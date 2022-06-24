В какой город "Поезд Памяти" прибыл 24 июня?

Это не только в контексте нашего Союзного государства, это и в контексте человеческих отношений, исторических отношений. Исторический город с очень разноречивой историей. Но, тем не менее, город храма, город исповеданий и конфессий. Все живут здесь мирно, добрососедствуют, интересуются друг другом и, я думаю, что этот пример очень важен. Это не просто экскурсия по городу.

Александр Карелин, член комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам

