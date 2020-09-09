В Калинковичах прошел велопробег "За сильную и процветающую Беларусь"

Мероприятия под знаком мира и стабильности в Беларуси продолжаются. Так, неравнодушные к судьбе страны белорусы собрались в Калинковичах. Многие пришли семьями. Разные поколения города объединились в большую велоколонну! В цветах национальной символики она проехала по главным автомагистралям райцентра. В маршруте велосипедистов остановки в памятных и героических для города местах, которые являются живыми свидетелями становления независимой Беларуси.