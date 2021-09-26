В Калинковичском районе перезахоронили останки четырех советских воинов времен Великой Отечественной войны

Сохранить память о героях. В Калинковичском районе перезахоронили останки четырех советских воинов. Они найдены летом недалеко от агрогородка Савичи. Раскопки проводили специалисты поискового батальона Министерства обороны Беларуси. В центре Савичей находится мемориал Великой Отечественной войны - теперь солдаты будут покоиться здесь в братской могиле. Имена героев неизвестны, установлено, что погибли они в июне 1944-го при освобождении Калинковичского района. Воины входили в состав 65-й армии под командованием генерала Батова. В поисках солдат помогали воспитанники Гомельского кадетского училища - клуб "Алые береты".