ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Калинковичском районе перезахоронили останки четырех советских воинов времен Великой Отечественной войны

Сохранить память о героях. В Калинковичском районе перезахоронили останки четырех советских воинов. Они найдены летом недалеко от агрогородка Савичи. Раскопки проводили специалисты поискового батальона Министерства обороны Беларуси. В центре Савичей находится мемориал Великой Отечественной войны - теперь солдаты будут покоиться здесь в братской могиле. Имена героев неизвестны, установлено, что погибли они в июне 1944-го при освобождении Калинковичского района. Воины входили в состав 65-й армии под командованием генерала Батова. В поисках солдат помогали воспитанники Гомельского кадетского училища - клуб "Алые береты".

Мы на протяжении пяти дней искали с металлоискателями, щупами, ходили, нащупывали останки. Потом приезжал батальон и вместе поднимали. Мы должны помнить о подвиге наших дедов, прадедов. Они не зря отдали жизнь.
Михаил Демиденко, учащийся Гомельского кадетского училища




Изображение


На этой земле при освобождении деревни Савичи от немцев погиб отец моей жены - Ключник Григорий Нестерович, который похоронен в этой братской могиле. Хочется сказать молодому поколению, чтобы берегли нашу белорусскую землю, нашу процветающую Беларусь.
Николай Маланченко, председатель Совета ветеранской организации Гомельского ОВД на транспорте

В боях за освобождение Калинковичского района погибли почти 19 тысяч человек. Всего здесь покоятся около 20 тысяч жертв войны. Имена почти полутора тысяч из них до сих пор не установлены.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все