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В Калинковичском районе перезахоронили останки четырех советских воинов времен Великой Отечественной войны
Сохранить память о героях. В Калинковичском районе перезахоронили останки четырех советских воинов. Они найдены летом недалеко от агрогородка Савичи. Раскопки проводили специалисты поискового батальона Министерства обороны Беларуси. В центре Савичей находится мемориал Великой Отечественной войны - теперь солдаты будут покоиться здесь в братской могиле. Имена героев неизвестны, установлено, что погибли они в июне 1944-го при освобождении Калинковичского района. Воины входили в состав 65-й армии под командованием генерала Батова. В поисках солдат помогали воспитанники Гомельского кадетского училища - клуб "Алые береты".
Мы на протяжении пяти дней искали с металлоискателями, щупами, ходили, нащупывали останки. Потом приезжал батальон и вместе поднимали. Мы должны помнить о подвиге наших дедов, прадедов. Они не зря отдали жизнь.
На этой земле при освобождении деревни Савичи от немцев погиб отец моей жены - Ключник Григорий Нестерович, который похоронен в этой братской могиле. Хочется сказать молодому поколению, чтобы берегли нашу белорусскую землю, нашу процветающую Беларусь.
Факт
В боях за освобождение Калинковичского района погибли почти 19 тысяч человек. Всего здесь покоятся около 20 тысяч жертв войны. Имена почти полутора тысяч из них до сих пор не установлены.
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