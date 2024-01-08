Польские силовики выбросили на границе двух беженцев, один умер

Жестокость польских силовиков в отношении беженцев продолжает калечить и приводить к гибели людей. Еще двое иностранцев стали очередными жертвами европейской гуманности. Накануне белорусские пограничники в Каменецком районе (рядом с польским заграждением) обнаружили двух мужчин: граждан Йемена и Сирии. Оба иностранца были истощены и нуждались в помощи, один из них находился в бессознательном состоянии.

"Это мой друг Валид Абуд-Халим. Он из Йемена. Польские пограничники схватили, били его по голове и ногам, - плачет эмигрант. - Польские солдаты видели, что другу нужна помощь, но не оказали помощи, забрали все деньги, еду и воду. Польские солдаты - это животные".

Сириец рассказал, что они были схвачены в Польше, избиты и вытеснены. После этого мигрант почувствовал себя плохо, упал на спину и умер. Назначен ряд экспертиз с целью установления причины смерти мигранта. Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области