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Польские силовики выбросили на границе двух беженцев, один умер

Жестокость польских силовиков в отношении беженцев продолжает калечить и приводить к гибели людей. Еще двое иностранцев стали очередными жертвами европейской гуманности. Накануне белорусские пограничники в Каменецком районе (рядом с польским заграждением) обнаружили двух мужчин: граждан Йемена и Сирии. Оба иностранца были истощены и нуждались в помощи, один из них находился в бессознательном состоянии.

"Это мой друг Валид Абуд-Халим. Он из Йемена. Польские пограничники схватили, били его по голове и ногам, - плачет эмигрант. - Польские солдаты видели, что другу нужна помощь, но не оказали помощи, забрали все деньги, еду и воду. Польские солдаты - это животные".

Сириец рассказал, что они были схвачены в Польше, избиты и вытеснены. После этого мигрант почувствовал себя плохо, упал на спину и умер. Назначен ряд экспертиз с целью установления причины смерти мигранта.
Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области

После того как поляки выбросили беженцев через калитку для животных, гражданину Йемена стало хуже (он практически не мог передвигаться самостоятельно). Мужчине пришлось нести товарища. При этом поляки в военной форме моргали фонариками, наблюдая за результатами своего зверства. Позже иностранцев уже у калитки нашел наш погранотряд. Расследованием инцидента уже занимаются следствие.

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