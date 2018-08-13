В Каменецком районе в августе расцвела яблоня

Необычное явление заметила в своем саду семья Бычковых. Хозяйка усадьбы (сама агроном по профессии) говорит, что такого феномена еще наблюдать не приходилось. Яблоне пять лет, сорт белорусской селекции "вербная". На дереве одновременно и цветы, и спелые плоды.

По мнению специалистов, причина повторного цветения - аномально жаркая погода. У яблони произошли вегетативные изменения, перестройка. Дерево сейчас в состоянии стресса и перепутало времена года.