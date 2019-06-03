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В Каменце на рынок забрел аист

В Каменце очевидцы сняли на камеру необычного клиента: на рынок забрел аист. Он важно прогуливался между рядами и рассматривал товар. Любопытный пернатый подходил к людям и позировал для фото. Как предположили очевидцы, птица искала еду.

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