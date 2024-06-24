В канун 80-летия по дорогам наступательной операции "Багратион" проходит информационно-просветительская акция "Дорогами славы"

Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. В канун великой даты - 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - повсей стране проходят автопробеги, памятные митинги, кинолектории, концерты, молодежные площадки. По дорогам наступательной операции "Багратион" идет информационно-просветительская акция "Дорогами славы".

24 июня 1944 маневры, итогом которых стало полное освобождение Беларуси, стремительно набирали скорость и мощь. Советские войска продолжали развивать наступление на юг. Остатки 56-й пехотной дивизии немцев пытались сдержать натиск в направлении Западной Двины. Но советская авиация ударила по отходящим колоннам врага. Наиболее ожесточенные бои прошли на рубеже Писарево, Марково, Дубровское. В этот же день на фронте, соединения и части 92-го стрелкового корпуса перешли в наступление, в течение дня овладели 37 населенными пунктами.

