В канун 8 Марта цветочный бизнес процветает

В этом году женский праздник как никогда оказался прибыльным для торговцев цветами. До 8 Марта еще три дня и доверху заполненные палатки с тюльпанами свидетельствуют о том, что бизнес в прямом смысле процветает. В выигрыше оказались и частные садоводы, те, кто заранее прикинул масштабы праздника и сделал ставку на тюльпаны.