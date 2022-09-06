В канун Дня народного единства в Беларуси развернется большой разговор, который объединит все регионы

Оцифровка памятников - это не просто сухие факты, не несколько предложений текста. Это современная подача, аудиозаписи, которые озвучены дикторами, реальные истории и свидетельства очевидцев. Мы не можем замалчивать, мы не должны. Должны транслировать это и особенно молодежи.

Анна Харута, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси"