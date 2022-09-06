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В канун Дня народного единства в Беларуси развернется большой разговор, который объединит все регионы
Национальная идея, исторический путь развития, партийное строительство, отношения с соседними странами. В канун Дня народного единства в Беларуси развернется большой разговор, который объединит все регионы.
"Белая Русь" совместно с белорусским обществом "Знание" запускает марафон "17 граней единства". Также получит продолжение проект "Беларусь адзіная". В прошлом году День народного единства стал импульсом для объединения, в этом добавили и сохранение исторической правды. На это нацелен и проект "Символ единства" под эгидой "Патриотов Беларуси". Автопробег по 118 райцентрам стартует 12 сентября. Участники побывают у памятных мест, где установят таблички с QR-кодами (там ссылки на исторические факты).
Оцифровка памятников - это не просто сухие факты, не несколько предложений текста. Это современная подача, аудиозаписи, которые озвучены дикторами, реальные истории и свидетельства очевидцев. Мы не можем замалчивать, мы не должны. Должны транслировать это и особенно молодежи.
Ряд акций, посвященных Дню народного единства, проведет БРСМ и Белорусский союз женщин. В этот раз все крупные общественные организации Беларуси объединились, чтобы вместе отпраздновать День народного единства и своим примером показать силу сплоченности и единомыслия.
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