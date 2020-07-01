В канун Дня Независимости белорусы получают подарки

Современные подходы при оформлении детского сада

Новая мебель, игрушки, спортивный инвентарь… Все сделано так, чтобы малыши чувствовали себя как дома. Такой апгрейд оценили и взрослые. Среди плюсов и зеленая ухоженная территория для прогулок.

Александра Акатова, заведующая УО "Ясли-сад № 426" г. Минска:

"Была проведена модернизация и утепление фасада. Заменено отопление. Все технические коммуникации заменены. Полностью обновлена мебель. В рамках капитального ремонта модернизирован пищеблок. И обновлен по последним санитарно-гигиеническим требованиям новым холодильным оборудованием, новым технологическим оборудованием".



Энергия Солнца

А это уже север страны. Здесь сегодня запустили гелиоэнергетическую установку. Солнечная электростанция позволит обеспечить электричеством порядка 900 квартир области.

Таких фотомодулей на площадке под открытым небом несколько тысяч. Электрическая энергия вырабатывается за счет естественного солнечного излучения и поступает в сеть. Это первая в Витебской области гелиоэнергетическая установка такого масштаба.

В Сенненском районе запустили гелиоэнергетическую установку

Площадка в Сенненском районе, говорят энергетики, идеально подошла для реализации проекта. К слову, до этого здесь был пустырь, а теперь сюда даже планируют водить экскурсии.

Вадим Селезнев, начальник Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:

"До конца этого года установка выдаст в сеть уже более 800 кВт/ч в этом году. Возобновляемая энергетика в Витебской области имеет долю уже в пределах десяти процентов от всей вырабатываемой электрической энергии".

Новый бассейн открылся в Могилеве

А ученики 46-й школы в Могилеве теперь будут покорять водную стихию. Сегодня здесь открылся бассейн. Большая чаша на семь дорожек для тех, кто умеет плавать, а маленькая - для начинающих. Как бонус - сухой бассейн и тренажерный зал.

Абонементы для горожан