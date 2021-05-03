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В канун Дня Победы в МВД запустили челлендж "Фото памяти"
Белорусы продолжают присоединяться к челленджу МВД "Фото памяти". Он запущен в канун Дня Победы, чтобы показать, как выглядели разные места Беларуси после войны. В ведомстве обратились с просьбой к интернет-пользователям присылать подобные работы городов и достопримечательности страны с хештегом "фотопамяти". Лучшие работы будут опубликованы в соцсетях МВД. И еще один челлендж к 9 Мая стартовал в интернете под названием "Мы помним!", участников приглашают рассказывать о своих родных и близких и о ветеранах Великой Отечественной войны.
К челленджу #фотопамяти присоединилась и Могилевская область, чтобы наглядно оценить масштаб и трагедию Великой Отечественной войны через призму времени (видео).