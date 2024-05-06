В канун Дня Победы Украина снесла монумент "Вечной Славы" - зачем сжигают Знамя Победы - проекте "По форме"

В канун Дня Победы Украина снесла очередной памятник Победы. В городе Ровно, на западе "незалежной", демонтировали монумент "Вечной Славы", посвященный событиям Великой Отечественной войны. 48-метровый обелиск из красного гранита со скульптурой двух партизан и девочки был безжалостно разрушен. Исполняющий обязанности мэра города заявил, что обломки сдадут на металлом. Откровенно плюет на священную дату и руководство многих западных и постсоветских стран. Кто и зачем сжигает Знамя Победы, в новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Чиж-Литаш.

Гале Лившиц было 10 лет, когда ее из рук матери, вырвали немцы и отправили в детский донорский концлагерь Красный Берег. За время войны она прошла ад. Голод, смертельные болезни, три концлагеря и жизнь в постоянном ужасе. Галю Трезкову забрали у мамы, когда ей было всего два года. Она провела в концлагере больше тысячи дней. Там из 150 детей выжило только 5, в том числе и она. У остальных фашисты забрали кровь до последней капли. А ее маму, 23-летнюю девушку, отправили в немецкий женский концлагерь Ровенсбург, где она провела несколько лет. Там эсэсовцы проводили над женщинами медицинские эксперименты, например, вводили в организм бактерии смертельных заболеваний и смотрели, как человек умирает. А еще ради опытов вырезали части тела, ампутировали конечности. В том лагере были женщины 40 национальностей. Польки, русские, прибалты, француженки, украинки, молдованки. Я недавно общалась с этими людьми. Они выжили. И вот сейчас вопрос, на который ни я, ни вы, зрители, не получите ответ - "Как можно забыть эти факты?" и "Как можно снова возрождать нацизм?"

Каждый памятник, монумент или обелиск, который стоит в любом уголке мира, посвященный событиям Великой Отечественной или Второй мировой войны - это дань нашей памяти вот этим маленьким девочкам и 23-летней девушке, тела и души которых изувечили фашисты. А еще каждому солдату и офицеру, который освобождал десятки стран Советского Союза и Европы. Они священны, как и память о тех событиях. Но как показывают последние годы - далеко не для всех.

Украина, например, гордится тем фактом, что на ее территории снесены все мемориалы Победы. Не так давно руководство Львовской области заявило в СМИ, что их территория "зачищена" от тех событий. К слову, в 40-х годах Украина потеряла пятую часть своего населения. На фронте погибли 1,3 млн военнослужащих, еще столько же в гитлеровских концлагерях. Вклад украинской республики в Победу над нацизмом трудно переоценить - каждый шестой боец в Красной армии был украинцем. А сегодня? Сегодня Украина возродила нацизм и запретила 9 Мая.

В прошлом году сразу несколько стран вытерли ноги о Знамя Победы. Например, в Латвии в канун даты парламент принял срочный закон о запрете всех праздничных публичных мероприятий. Гражданам не разрешили митинги, шествия и даже возложение цветов к монументам. Хочется напомнить еще раз один факт: в 2019 году мэр Риги Мартиньш Стакис назвал 9 Мая "днем смерти" и подчеркнул, что празднующих эту дату людям нет места в его городе. Удивила и Эстония. Их правительство ввело штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы. А в Литве запретили все символы праздника - георгиевскую ленту, Красную Звезду, Знамена. В общем все, что олицетворяет дату. Зато шествия памяти латышских легионеров СС никто в Прибалтике не запрещает. Например, в этом году 16 мая в Риге прошел ежегодный марш памяти фашистов.

Зато Беларусь заранее готовится к праздникам! Для Синеокой дата 9 Мая священна. Мы счастливые люди. Нам не запрещают подходить к обелискам и класть цветы. Ради нас руководство страны перекрывает проспекты, чтобы народ мог пройти по главным улицам с портретами своих дедов и прадедов в руках. В этот день в стране выходной, и все жители - утром или вечером - собираются семьями и произносят текст за тех, кто погиб в страшные сороковые. А когда играет композиция "День Победы" каждый белорус начинает петь: и не важно, на улице он, в магазине или дома.