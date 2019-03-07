В канун Международного дня солидарности женщин в Минске стартовал проект Job Shadowing

Представительницы бизнеса, дипмиссий и главы международных организаций в Беларуси пригласили девушек, которые видят себя лидерами в будущем, на блиц-стажировки в марте или апреле. Это эффективный способ развития делового и лидерского потенциала. Девушки-студентки в возрасте от 18 до 24 лет приехали на встречу с деловыми леди из разных уголков Беларуси, предварительно пройдя кастинг. Для них это возможность провести один полный рабочий день с профессионалами в сфере международных отношений, бизнеса.



В международном проекте приняли участие студентки и учащиеся белорусских вузов, а также леди - лидеры бизнеса и дипломатических миссий в Беларуси.