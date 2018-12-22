В канун Нового года волонтеры и активисты БРСМ помогают ветеранам и пенсионерам

В канун Рождества и Нового года молодежь не забывает о ветеранах Великой Отечественной войны и пенсионерах. Только в Минске работают почти сотня волонтеров отряда "Доброе сердце"и столичные активисты БРСМ. Молодые люди помогают по домашнему хозяйству, покупают продукты и, самое главное, поддерживают добрым словом. Приходят в дома не с пустыми руками.

С наступлением зимы волонтеры помогают чистить снег во дворах. А еще наколоть дров и убрать в доме. Список добрых дел не заканчивается, как и сама акция, которая будет длиться целый год.