В канун референдума АТН покажет документальный фильм "С чего начинается Родина"

Сегодня Беларусь находится на пороге нового исторического этапа. Позади непростой путь становления после развала Советского Союза - история длиной в независимость. В канун референдума Агентство теленовостей покажет документальный фильм "С чего начинается Родина". Это не просто экскурс в историю, это воспоминания известных людей о непростых временах, которые довелось пережить белорусам. Как удалось преодолеть конституционный кризис? Какие шаги не единожды уводили страну от пропасти и сохранили мир и единство народа?



В четвертое десятилетие своей независимости Беларусь вступает как состоявшееся государство без романтических иллюзий 90-ых и хронических проблем нулевых. Без попыток нравиться всем, жертвуя национальными интересами.



