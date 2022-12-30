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В канун зимних праздников канал "Беларусь 2" сделал подарок для своих зрителей

В канун зимних праздников канал "Беларусь 2" сделал подарок для своих зрителей

В канун долгожданных зимних праздников - Нового года и Рождества - канал "Беларусь 2" сделал подарок для своих зрителей. Теперь любимые молодежные проекты "Включайся!" и "Пин_код" выходят в эфир "двойки" из модернизированной телестудии.

Каждый будний день зрители семейного телеканала начинают в компании заводных ведущих: Артема Семена и Жана Сенкевича, Марии Хрусталевой и Германа Малыщицкого. Обзоры музыкальных новинок и кинопремьер, теплые встречи с интересными гостями и только добрые новости, проверенные рецепты полезных завтраков от шеф-поваров и лучшие мультфильмы в эфире с 6 до 10 утра. Авторские рубрики об искусстве и шедеврах из собрания белорусских музеев, полезные советы для любителей животных и пользователей гаджетов - журналисты шоу "Включайся!" не устают экспериментировать с наполнением каждого выпуска.

Отныне зарядка для ума и глаз проходит в еще более уютной атмосфере - дизайнеры привнесли в кадр пастельные тона и свежие визуальные решения, а в качестве элементов декораций использовали живую растительность. Рабочее пространство студии увеличилось, вместе с тем стал шире простор для фантазий и идей креативной команды шоу. Неизменным осталось одно - рецепт бодрого и веселого утра от проекта "Включайся!" на "Беларусь 2".

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