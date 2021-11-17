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В. Караник и представители курдов о ситуации на границе в репортаже К.Лебедевой

В логистическом центре работает корреспондент Ксения Лебедева. Ксения, Вам слово (прямое включение).

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