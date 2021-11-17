ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В. Караник: Использование водометов на холоде - варварство

Варварством назвал использование водометов на холоде против беззащитных детей и женщин губернатор Гродненской области. В интервью нашим корреспондентам Владимир Караник отметил: то, что дети болеют, - это прямое следствие использования токсичных веществ со стороны Польши.

В пункте размещения беженцев налажен и быт, каждый получает горячую пищу, постоянно дежурят медики.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все