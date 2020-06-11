В. Караник: Надеемся, второй волны не будет, но готовимся обязательно!

Встреча с министром здравоохранения

О готовности системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии шла речь на встрече Президента с министром Владимиром Караником. Сейчас в мире об этом много разговоров. По оценкам ВОЗ, вторая волна неизбежна. Вопрос только в том, насколько она будет тяжелой и насколько затронет нормальную жизнедеятельность общества. Александр Лукашенко убежден в правильности избранного Беларусью пути. И как рассказал министр по итогам разговора, мы готовы и впредь адекватно реагировать на любое развитие событий.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

"Основной подход, который сейчас рекомендуется, заключается в отслеживании здоровья контактов первого уровня. Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране. Быть готовыми к оказанию медицинской помощи заболевшим. Здесь у нас тоже нет проблем с доступностью медицинской помощи. Вкаждом регионе есть достаточное количество свободных коек, мы готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. Третье - рекомендуется быть готовыми к введению определенных ограничений. У нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то жестких ограничениях мы не видим. Поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения".



Борьба с COVID-19: не терять бдительность!

С учетом опыта борьбы с COVID Минздрав на случай второй волны просчитал все возможные риски. Наращиваются запасы средств защиты, мощности лабораторий, диагностические возможности. По числу проведенных тестов Беларусь в десятке мировых лидеров.