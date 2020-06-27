В. Караник: Подработка для студентов-медиков - возможность еще раз окунуться в профессию еще до окончания вуза

Студенты-медики всегда подрабатывали, это были всегда практические навыки, это всегда была возможность еще раз окунуться в профессию еще до окончания вуза, и с развитием коронавирусной инфекции эта ситуация не поменялась. Очень мало кто уволился, те, кто работал, и очень много даже из тех, кто до этого не работал, пришли для того, чтобы помочь. И по всей стране это несколько тысяч студентов, которые работали в условиях как в перепрофилированных стационарах, так и в обычных, поскольку потребность в медицинской помощи была по всей стране".