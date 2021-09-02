В. Караник: Школа должна сохранить свои богатые традиции и грамотно вплести в них новые технологии

В Гродненской области 1 сентября за парты сели более 118 тысяч детей. Все учебные заведения региона получили паспорта готовности. Обновленной предстала перед своими учениками школа № 16 областного центра. К новому учебному году здесь провели масштабный ремонт, закупили новую мебель и необходимый инвентарь. Учителей порадовало, что учеников стало больше. В этом году в школу пришли более 80 первоклашек. Поздравить молодое пополнение и коллектив приехал губернатор области, к слову, бывший выпускник школы.



Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:



Сейчас здесь собрались педагоги, которые любят детей и готовы сделать все, чтобы ребятам было проще во взрослой жизни. В школе есть все для того, чтобы растить образованных людей, патриотов своей страны. Основное наставление школе - сохранить богатый опыт и наработанные десятилетиями традиции и очень грамотно вплести в них новейшие технологии образовательного процесса.



Воспитанники Гродненского музыкального колледжа традиционно вошли в новый учебный год с музыкой. Будущие артисты устроили для своих преподавателей и гостей настоящий концерт.

