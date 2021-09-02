3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В. Караник: Школа должна сохранить свои богатые традиции и грамотно вплести в них новые технологии
В Гродненской области 1 сентября за парты сели более 118 тысяч детей. Все учебные заведения региона получили паспорта готовности. Обновленной предстала перед своими учениками школа № 16 областного центра. К новому учебному году здесь провели масштабный ремонт, закупили новую мебель и необходимый инвентарь. Учителей порадовало, что учеников стало больше. В этом году в школу пришли более 80 первоклашек. Поздравить молодое пополнение и коллектив приехал губернатор области, к слову, бывший выпускник школы.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Сейчас здесь собрались педагоги, которые любят детей и готовы сделать все, чтобы ребятам было проще во взрослой жизни. В школе есть все для того, чтобы растить образованных людей, патриотов своей страны. Основное наставление школе - сохранить богатый опыт и наработанные десятилетиями традиции и очень грамотно вплести в них новейшие технологии образовательного процесса.
Воспитанники Гродненского музыкального колледжа традиционно вошли в новый учебный год с музыкой. Будущие артисты устроили для своих преподавателей и гостей настоящий концерт.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в 21 веке
Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю
В ЦИК заработал информационно-справочный центр: как связаться?
Бояшов: Евразийская хартия не даст возникнуть диктату воли одного государства или узкой группы стран
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов