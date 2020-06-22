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В. Караник: вирус останется в популяции, мы усиливаем материально-техническую базу
Только в прошлом году на новую медицинскую технику, которая сегодня успешно работает в больницах, из бюджета потрачено около 58 миллионов рублей. В этом году поставки оборудования будут еще более серьезными, заявил в интервью "Главному эфиру" министр здравоохранения Владимир Караник. Что касается вопросов распространения коронавирусной инфекции, то ситуация по-прежнему контролируемая. Идет постоянное снижение заболеваемости COVID-19. В то же время с приходом тепла медики не рекомендуют пренебрегать их рекомендациями.
Белорусские медики готовы ко второй волне коронавируса
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:
"Вирус все-таки останется в популяции. Мы используем все это время, для того чтобы усилить материально-техническую базу в системе и повысить стрессоустойчивость. Что касается ограничительных мер, классического карантина не было ни в одной стране. Ограничительные меры в нашей стране были жесткие, но они были точечные. Эти точечные меры воздействия остаются. Мы защищаем наиболее уязвимые группы населения. Но мы надеемся, что если вторая волна и будет, то она будет менее значимая, и система будет готова к ней гораздо лучше, чем к первой".
Платные тесты на антитела появятся в сельских амбулаториях и ФАПах
Кроме этого, министр здравоохранения подчеркнул, что в ближайшее время платные тесты на определение антител появятся не только в районных поликлиниках, но и небольших сельских амбулаториях и даже ФАПах.
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