В. Каранкевич: Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью

Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного атомного форума.

Сейчас на первом блоке тестируют оборудование на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации. Займет он 15 суток.

На атомной станции уже произведено около 2,3 миллиарда киловатт-часов, что сопоставимо с годовым потреблением населения двух областей. Министр добавил, что к концу пятилетки планируют выйти на 44 миллиарда киловатт-часов электропотребления в целом по стране.





В Минске состоялся молодежный форум ProAtom. Среди задач мероприятия привлечение кадров для атомной энергетики, взаимодействие вузов с БелАЭС и трудоустройство выпускников профильных специальностей.