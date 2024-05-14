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В Карелии на месте ожесточенных боев найдены останки почти трех десятков белорусов - теперь важно отыскать их родных
Беларусь помнит каждого, кто добывал Великую Победу, и бережно хранит историческую правду. В стране продолжается масштабная поисковая работа, и большой интерес к этому проявляют молодые белорусы.
Так, в 70-й минской школе имени Героя Советского Союза Леонтия Гуртьева недавно начали новые работы совместно с отрядом из Карелии. Найдены останки 28 бойцов-белорусов. Теперь отыскать их родных - дело чести. Подробнее рассказала Алеся Высоцкая.
Сердцевину для уникальных часов нашли белорусские поисковики во время экспедиции в заброшенном доме русского сельского учителя. С этих часов для ребят и началась большая поисковая работа в тесной кооперации с партнерами в Карелии и других уголках России.
Из Карелии нам привезли жетон и часть земли, по архивам поднимали документы и нашли племянницу бойца, погибшего 80 лет назад. Эту землю подсыпали к могиле его матери. Я лично подкапывал. Даже сейчас, когда рассказываю, мурашки по спине.
В канун 80-летия освобождения Беларуси как знак свыше поисковики минской школы получили новую информацию от российских партнеров. В Карелии на месте ожесточенных боев найдены останки почти трех десятков белорусов.
Это уроженцы Брестской, Витебской, Гродненской областей. Переданы нам поисковиками России в надежде на то, что вместе белорусы и россияне смогут вернуть из безвестности имена героев, смогут вернуть прадедов правнукам. И наша задача - дать прикоснуться к этому нашим детям не только на словах, а по возможности эмоционально вовлечь их в эту работу.
В 1941 году карельская земля стала последним приютом для бойцов разных национальностей. Белорусы и на этой пяди одного большого Отечества внесли вклад в общую Победу. Сегодня потомки героев восстанавливают историческую правду.
Историческая память у нас общая. Важно донести до наших детей, что наши народы едины, они сохраняют наши историческое наследие, нашу память, которую мы бережем, возвращаем каждого предка на родину для того, чтобы никто не был забыт.
Ищут чужих родных, изучают и свои семейные истории. И вовлекают в это школьников от мала до велика.
На этой плите указаны фамилии и инициалы родственников учащихся и педагогов нашей школы, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Здесь есть фамилия и моей прабабушки. Ее увезли в Германию, где она работала очень тяжело два долгих года, но она верила в Победу, она верила в то, что вернется домой. Когда люди знают и помнят историю, они несут ее вперед, несут ее в будущее. Если будущее поколения будут помнить все страшные события, они никогда не повторятся вновь.
Когда я захотел узнать про своих предков, информации оказалась очень мало. Про бабушку я знал только то, что она в малом возрасте с партизанами пряталась в болоте, а про прадеда знал то, что он пошел на войну спустя 10 дней после призыва в армию. Но с помощью сайта "Память народа" я узнал больше о нем, узнал про его подвиги, за которые его наградили, узнал, что он был не только контужен, но и ранен. Но дед остался в строю, он заменил выбывшего товарища и отбивал вражеские самолеты.
Сильными эмоциями, когда мимо могилы солдата люди проходят, склонив голову, дети напитываются и на вахтах памяти.
Это отряд, который собирают для того, чтобы отдать почести погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы исполняем ритуал. Когда я там нахожусь, я горжусь этим.
Были у меня переживания, и слезы были, но эти эмоции стоили того.
Для директора школы Евгении Рудовой война - это еще и семейная история. Отец - офицер, разведчик Вениамин Рудов после войны всю боль земли вложил в повести и романы. И всю свою послевоенную деятельность посвятил тому, чтобы не дать новому поколению забыть.
Те уроки отца, которые я помню, хотя его давно уже нет с нами на этой земле, продолжают иметь свое воздействие. И когда хочется присесть на стул и ничего не делать, непременно случается что-то, вот как эти 28 новых имен, переданных нам для наших 28 классов в школе. В поисковой работе не бывает случайностей, там все через душу.
Кто ищет, тот всегда найдет - уверены юные поисковики. И впереди у них большая и интересная работа.
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