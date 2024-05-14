В Карелии на месте ожесточенных боев найдены останки почти трех десятков белорусов - теперь важно отыскать их родных

Когда я захотел узнать про своих предков, информации оказалась очень мало. Про бабушку я знал только то, что она в малом возрасте с партизанами пряталась в болоте, а про прадеда знал то, что он пошел на войну спустя 10 дней после призыва в армию. Но с помощью сайта "Память народа" я узнал больше о нем, узнал про его подвиги, за которые его наградили, узнал, что он был не только контужен, но и ранен. Но дед остался в строю, он заменил выбывшего товарища и отбивал вражеские самолеты.

Владислав Новоенок, учащийся СШ № 70 г. Минска им. Л. Н. Гуртьева