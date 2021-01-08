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В. Кацман: Американская демократия пошатнулась

После случившегося на Капитолийском холме тяжело назвать американскую демократию образцовой. Об этом в унисон говорят мировые политологи. Мнение украинского эксперта Владимира Кацмана (видео).


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