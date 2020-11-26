В. Кацман: Беларусь - пример здравоохранения

Правительства отдельных стран, столкнувшись с проблемой заболеваемости населения, находятся в замешательстве. Политики Украины называют ситуацию катастрофической, причем как в экономике, так и в больницах. На сегодняшний день тут зарегистрировано свыше 661 тысячи случаев COVID с начала пандемии. Умерло более 11 тысяч человек. Политический эксперт Владимир Кацман в эфире украинского телеканала, говоря о необходимых мерах в борьбе с COVID и качестве медицинских услуг, привел в пример Беларусь.



