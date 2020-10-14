В. Кацман: К украинскому опросу много вопросов

Между тем не за горами в Украине и местные выборы. Власти анонсировали всенародный опрос о наиболее важных проблемах прямо во время региональных выборов 25 октября. В СМИ уже раскритиковали и сам опрос, который противоречит Конституции, и формат его проведения. Ведь это может быть скрытая агитация, а в Комитете избирателей Украины и вовсе заявили, что опрос в день голосования не предусмотрен Избирательным кодексом. Также отдельного обсуждения заслуживают пункты.