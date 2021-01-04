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В. Кацман: Когда речь идет о человеческих жизнях, политические игры недопустимы!
Беларусь может служить примером противоэпидемической стратегии не только для Киева, но и для ряда государств Европы, полагают украинские эксперты. Главными факторами оценки подобной стратегии должны выступать эффективность и дешевизна.
Почему в Беларуси так быстро и адаптивно успели ввести вакцинацию? Потому что там не уничтожена система Семашко! И Беларусь благодаря этому затрачивает 360 долларов на одного больного коронавирусом. Стоимость одного пациента для государства - 300 с чем-то долларов.
При этом страны, которые тратят по 7-8 тысяч евро, вроде Испании с Италией, не в состоянии конкурировать с Беларусью. А мы туда возили людей делать онкологические операции, делали пересадки, потому что там дешево. Я отстраняюсь сейчас от идеологических вопросов. Это наши соседи: у нас с Беларусью граница, у нас с Россией граница. И мы все лучшее, все хорошее должны воспринимать!
Надо понимать, что война рано или поздно закончится, политики так или иначе уйдут. Останутся прагматические вопросы, экономическое сотрудничество, близость ментальная!"
Главным препятствием для прагматичного сотрудничества являются не противоречия между народами, но надуманные сиюминутные политические претензии. Причем, они стоят жизней сотням, если не тысячам украинцев, как это было в случае с отказом от российской вакцины.
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