В. Кацман: Когда речь идет о человеческих жизнях, политические игры недопустимы!

Беларусь может служить примером противоэпидемической стратегии не только для Киева, но и для ряда государств Европы, полагают украинские эксперты. Главными факторами оценки подобной стратегии должны выступать эффективность и дешевизна.

Почему в Беларуси так быстро и адаптивно успели ввести вакцинацию? Потому что там не уничтожена система Семашко! И Беларусь благодаря этому затрачивает 360 долларов на одного больного коронавирусом. Стоимость одного пациента для государства - 300 с чем-то долларов.



При этом страны, которые тратят по 7-8 тысяч евро, вроде Испании с Италией, не в состоянии конкурировать с Беларусью. А мы туда возили людей делать онкологические операции, делали пересадки, потому что там дешево. Я отстраняюсь сейчас от идеологических вопросов. Это наши соседи: у нас с Беларусью граница, у нас с Россией граница. И мы все лучшее, все хорошее должны воспринимать!



Надо понимать, что война рано или поздно закончится, политики так или иначе уйдут. Останутся прагматические вопросы, экономическое сотрудничество, близость ментальная!"