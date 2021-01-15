ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В. Кацман: США больше не пример демократии

В США готовятся к инаугурации Джо Байдена. Пока атмосфера в городе не совсем праздничная: внутри и снаружи Капитолия разместились солдаты армии США. А в соседних со зданием кварталах заколачивают витрины магазинов и окна офисов. ФБР сообщила о готовящихся в городе новых беспорядках. Возможно ли повторение штурма? Даже если нет, статус США как главной демократии мира значительно пошатнулся. С этим согласен политический эксперт и журналист Владимир Кацман.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все