3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В. Кацман: Украинцев волнуют земельные вопросы и растущие тарифы
Пока власти готовы тратить деньги на снос памятников Великой Отечественной, обычные украинцы озабочены тем, где взять средства на базовые потребности - их волнуют растущие тарифы и вопрос земли. Об этом рассказал политический эксперт Владимир Кацман.
Владимир Кацман, политический эксперт (Украина):
Я поездил в эти праздничные дни по стране и скажу, что две вещи сводят людей с ума - это платежки и земля. Это самые главные вопросы. Мир - да, конечно, это вопрос номер один и самый высокий. Но приземленные вопросы - это тарифы и земля. Люди в испуге понимают, что землю у них отберут, люди в испуге понимают, что обратного отсчета счетчика тарифного не будет, когда будет что-то снижаться. Более 80 млрд уже - долг. Люди наши нервные, почему происходят вот эти все случаи, когда люди дерутся, стреляют друг в друга. Это все на фоне обстановки, в которой взвинчено все наше население.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП